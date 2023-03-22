中俄元首会谈后 白宫：无迹象显示俄乌战争很快就能结束

（早报讯）美国白宫在中俄元首会谈后说，无迹象显示乌克兰战争很快就能结束。

路透社报道，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京星期二（3月21日）在莫斯科举行正式会谈，两国也在当天发表关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。

普京和习近平会谈后共同会见了记者，普京称北京的“和平计划”可作为和平解决乌克兰问题的基础，他还说，俄罗斯仔细研究了中方关于解决乌克兰危机的建议，将有机会就此事进行讨论。

普京说，俄罗斯对和谈持开放态度，欢迎中国为此发挥建设性作用，但他指乌克兰和西方还不准备接受和谈方案。

针对乌克兰危机，习近平称，大多数国家都支持缓和紧张局势，主张劝和促谈，反对火上浇油。历史上看，冲突最后都需要通过对话和谈判解决。中方认为，越是困难重重，越要为和平留下空间；越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力，中方愿继续为推动政治解决乌克兰问题发挥建设性作用。

对此，美国白宫说，如果中国要在乌克兰问题上发挥建设性作用，那中国应该敦促俄罗斯停止对乌克兰的入侵。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期二受访时说，从习近平和普京的讲话来看，美国不认为乌克兰战争很快就能结束。

柯比指习近平对乌克兰战争的立场并不公正，他敦促北京向莫斯科施压，要求俄罗斯撤出乌克兰的主权领土以结束战争。

习近平和普京3月21日在莫斯科举行正式会谈当天，两国发表了关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。双方强调，巩固和深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系是双方基于各自国情作出的战略选择，符合两国和两国人民根本利益，符合时代发展潮流，不受外部影响。双方坚决谴责将多边平台政治化，以及某些国家在多边平台议程中塞入无关问题、冲淡相关机制首要任务的企图。