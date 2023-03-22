普京：若英国为基辅提供贫铀弹药 莫斯科将被迫回应

（早报讯）俄罗斯总统普京警告，如果英国向乌克兰提供军事物资，包括含贫铀的穿甲弹，莫斯科将“被迫做出回应”，并指责西方部署带有“核成分”的武器。

法新社报道，普京星期二（3月21日）与中国国家主席习近平会谈后，在克里姆林宫共同会见记者。

普京在记者会上说：“英国不仅宣布向乌克兰供应坦克，还宣布向乌克兰供应贫铀（depleted uranium）炮弹。如果发生这种情况，俄罗斯将被迫做出反应。”

另据英国广播公司（BBC）报道，英国证实将向基辅提供贫铀穿甲弹和挑战者2型坦克，但坚称它们的辐射风险很低。

英国国防部发表声明说，贫铀“是一种标准成分，与核武器完全无关”。声明还说，“数十年来，英国陆军的穿甲弹一直都使用贫铀。”

英国国防部还说：“俄罗斯是知道这点的，却故意试图散布谣言。英国皇家学会等团体的科学家进行的独立研究评估表明，使用贫铀弹药对个人健康和环境的影响可能很小。”

英国国防部长戈尔迪日前被问及英国目前是否为乌克兰供应含贫铀的弹药，她于星期一的书面答复中说：“除了向乌克兰提供挑战者2型主战坦克中队外，我们还将提供弹药，包括贫铀穿甲弹，这种弹药在攻击现代坦克和装甲车方面非常有效。”

贫铀是用于制造核燃料或核武器的核浓缩过程中的副产品，它的放射性大约是天然铀的60%。

贫铀的重量使其适合用于穿甲弹，因为它可以帮助穿甲弹轻松穿透钢材。但联合国环境规划署指贫铀是一种“具有化学和放射毒性的重金属”。