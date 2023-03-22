岸田：日将提供乌3000万美元非致命装备

（早报讯）日本首相岸田文雄在基辅重申日本对乌克兰的支持，并承诺通过北约成立的一个基金，为乌克兰提供价值3000万美元（约4010万新元）的非致命性装备。

综合共同社和彭博社报道，岸田文雄星期二（3月21日）到基辅与乌克兰总统泽连斯基会晤，表达日本对乌克兰的强力支持，他也邀请泽连斯基参加七国集团（G7）峰会。

岸田文雄是乌克兰遭俄罗斯入侵后，访问基辅的最后一位G7领导人。

在一份联合声明中，岸田文雄和泽连斯基誓言，绝不容许在乌克兰犯下“战争罪和其他暴行”的俄罗斯逍遥法外。

岸田文雄在与泽连斯基一起出席联合新闻发布会时说：“日本将支持乌克兰，直到和平回归。”

泽连斯基在当天晚上的视频讲话中说，他和岸田文雄进行了“有建设性”的讨论。

他还说：“日方非常明确地表明，愿意与我们合作，更积极地动员世界维护国际秩序，防止侵略，防止俄罗斯的恐怖活动。”

泽连斯基称鼓励日本加入乌克兰的战后重建工作，重点是汽车行业、绿色能源项目和排雷行动。他说，日本有望成为乌克兰重建工作的关键合作伙伴之一。

岸田文雄星期二早前还访问了基辅郊外的布查镇，他说：“亲眼看到了俄罗斯侵略带来的后果。”据报，俄军在占领布查期间屠杀了超过400名平民。

设在荷兰海牙的联合国国际刑事法院（ICC），3月17日指控俄罗斯总统普京从乌克兰非法转移数大量乌克兰儿童，以战争罪为由向普京发出逮捕令。

G7峰会将于5月19日至21日在广岛举行，日本为本年度G7轮值主席国。泽连斯基已接受岸田文雄的邀请，将以视讯方式出席G7峰会。