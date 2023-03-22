美限制获晶片补贴企业在华增产 韩称技术增值不受限

（早报讯）韩国贸易部说，美国为防止520亿美元（约700亿新元）晶片资金被“引发安全担忧的国家”得益，而设定的严格规则，将不会迫使取得美国资金的公司关闭在中国的工厂。

路透社报道，韩国贸易部星期三（3月22日）发表声明说：“对于我们的公司在中国运营的生产设施，包括维修、局部扩建和技术升级等方面，依然可能进行。随着技术升级，每片晶圆可切割的晶片数量会增加……产量可能会根据企业战略而进一步扩大。”

另据韩联社报道，三星电子和SK海力士等韩国晶片厂商，若依据美国晶片与科学法领取投资补贴，今后10年在华半导体产能将不得增长5%以上，但增产限制并不涉及技术增值。

美国商务部星期二说，为防止补贴用于损害美国安全活动的“护栏”条款细则，已经刊宪公布，并征求公众意见60天。

韩联社称，技术进步带来的单位晶圆面积存储容量的增加，不视为产能增长，这为在华韩企与中国本土友商竞争图存留下出路。

但美国政府重申，禁止接受补贴企业与华为等中国企业进行联合研究与试验发展活动。

为避免中国间接受益，美国晶片与科学法规定，领取补贴的企业未来10年进行使其在中国等受关注国家的产能得以“实质性扩张”（material expansion）的重大交易时，必须全额退还补贴。细则将“实质性扩张”定义为产能的量化增长，界定“重大交易”的金额标准为10万美元（约13万3600新元）以上。

一旦交易超标，先进制程晶片的产能不得增长5%以上，传统（legacy）制程晶片产能不得增长10%以上。细则对传统晶片的范围提供指导，包括28纳米以下的逻辑晶片、18纳米以下传统动态随机存取存储器（DRAM）、128层以上的闪存晶片（NAND）。