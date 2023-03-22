马国将把强制国民义务教育从六年延长至11年

（早报讯）马来西亚政府准备在国会通过立法，将强制国民义务教育从目前的六年延长至11年。当局强调，这么做是为了让更多适龄者完成中学教育，而不是为了惩罚违例者。

根据“1996年教育法令”，政府免费为适龄者提供11年的国民义务教育，这包括小学六年和中学五年。不过，教育法令只强制父母或监护人必须让孩子完成六年的小学教育。违例者一旦被控且罪名成立，将面对5000令吉以下的罚款或六个月以下监禁。换言之，目前的强制国民义务教育只有小学六年。

当局目前发现父母或监护人违例时，绝大多数情况都以劝说、宣导和辅助等方式让孩童有机会上学，政府极少提控这类违例者。国会通过11年强制义务教育法案后，政府是否将加强执法和提控违例者因此备受关注。

教育部长法丽娜星期三（3月22日）出席活动后回答媒体询问时说：“不至于到（加强执法和提控违例者）那种程度，但（新法令）仍有法律效力。”

她强调，新法令是为了让父母了解教育的重要，并解决许多学生在小学后就辍学的问题，以确保所有学生都能完成中学教育。

至于一些孩子是因为家庭经济问题而无法完成中学教育，法丽娜说，教育部目前设有18种针对不同需求的助学配套，让有需要的学生申请。

法丽娜透露，教育部已向总检察署提交强制学生完成中学教育法案，让总检察署审议并解决可能的法律问题。这项法案还需要一些时间才提交国会审议。