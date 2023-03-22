周三美市盘前持平 重点谈运动装备巨头耐克业绩

星期三（3月22日）重点：

星期三（3月22日）全球金融和经济体系的所有目光都聚焦在联储局主席鲍威尔，看他会如何在对抗通货膨胀与应付突如其来的银行业危机两大问题上取得平衡。在鲍威尔发表谈话之前，美国华尔街股市主要股指期货普遍持平。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起0.60点或0.02％，报4003.50点；纳斯达克100指数期货微跌19.80点或0.16％，报12721.60点；道琼斯指数期货则起14.40点，报32575.00点。

市场投资者对银行业资金流动性的担忧普遍减弱，转而关注联储局在本星期三结束的两天政策会议。市场普遍认为利率将会上调25个基点。华尔街股市隔夜（星期二）大幅收高。

标准与普尔500指数隔夜上升51.30点，闭市报4002.87点。重量级的道琼斯指数则起316.02点，闭市报32560.60点。以科技股为主的纳斯达克100指数也攀高1.42％或178.83点，以12741.44点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是117亿5000万股，比过去20天的126亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

第一共和银行（First Republic Bank）股价在隔夜飙升约29％后，在星期三晚上盘前再继续上涨4.57％，截稿时报16.49美元。据《华尔街日报》报道，第一共和银行本星期已聘请财务顾问及资产管理公司Lazard，协助银行审查各种战略选择，其中包括出售银行。他们也聘请了顾问公司麦肯锡（McKinsey）协助该行制定后危机的结构。

模因股游戏驿站（GameStop）的股价在星期三晚上盘前交易中飙升超过44％，截稿时报25.43美元。这家视频游戏零售商隔夜公布了第四财季的业绩，盈利和营业额双双出奇超标。这也是游戏驿站自2021年1月结束的季度以来，首次出现的第一个盈利季度。

星期三下文我们来看看运动装备巨头耐克（Nike）的最新季度业绩。星期三晚上盘前该股退低0.61美元，截稿时报125.00美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行（First Republic Bank）、游戏驿站（GameStop）、特斯拉（Tesla）、西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

耐克预计下个季度的营业额将会持平或以低个位数增长。鉴于消费者信心和经济的不确定性，该公司正在采取“谨慎的态度”进行规划。（法新社）

耐克（NIKE Inc）（纽约证券交易所代码：NKE）

（早报讯）运动装备巨头耐克隔夜盘后虽然发布了超标的假日季度业绩，但是因为它的庞大库存继续拖累盈利率，导致股价在盘后交易仍退低了2.25％。耐克在中国的销售额也比市场分析师普遍预测的来得低。

与其他零售商一样，耐克现阶段是处在必须减少之前因供应链和消费者需求变化导致的大量库存。这些库存一直在蛀蚀着公司的盈利率。在降价和促销活动增加的情况下，耐克截至今年2月底的第三季毛利率已经下降至43.3％，跌幅达3.3个百分点。

根据耐克季度业绩报告，它的季度营业额是123亿9000万美元，每股盈利0.79美元。Refinitiv搜集到的分析师平均预测则是营业额114亿7000万美元，每股盈利0.55美元。以这数字做比较，耐克算是表现超出预期。

不过，耐克的季度净利是12亿美元，即每股净利0.79美元，比去年同期的14亿美元，即每股净利0.87美元稍微逊色；营业额从一年前同期的108亿7000万美元增至123亿9000万美元。

业绩报告也显示，耐克的货物库存较上年同期多了16％，达到89亿美元。虽然如此，在财报线上会议上，耐克高管们都表示，他们对耐克在本财年结束前达到健康的库存水平是“越来越有信心”了。而且鉴于目前的销售势头，他们甚至还预计会看到比他们预期“更精简的库存”。

至于中国市场的销售成绩，虽然该市场已经开始从疫情中恢复，清零政策时代也已经结束，但到目前为止，耐克在中国的销售还没有出现反弹。耐克在中国市场的销售额在这个季度里同比下降了8％至19亿9000万美元。StreetAccount之前搜集的华尔街分析师平均预测，则是耐克中国市场销售额为20亿9000万美元。

尽管如此，耐克首席执行官多纳霍（John Donahoe）仍表示，耐克对中国市场的发展势头感到满意。耐克也在疫情封锁结束后的第二个月看到增长“真正回升”了。

耐克财务主管费兰德（Matthew Friend）则说，鉴于消费者信心和经济的不确定性，公司正在采取“谨慎的态度”进行规划。

在Tipranks的19名分析师中，也有14名给予该股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是134.28美元。