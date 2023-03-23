消息：拜登团队倾向把竞选总部设在特拉华州

（早报讯）美国民主党消息人士说，总统拜登的团队倾向于将2024年的连任竞选活动总部设在他的家乡特拉华州威尔明顿市，并正在考虑至少三个人选担任竞选经理。

据路透社报道，拜登经常在周末前往威尔明顿，成为他在华盛顿白宫以外例常的政治工作场所。拜登说过他打算竞选连任，但尚未正式宣布。

消息人士称，拜登2020年的竞选活动所在地费城也在考虑之列。拜登的部分童年时光是在宾夕法尼亚州的斯克兰顿度过，他也经常到这个政治竞争激烈的州参加活动。

熟悉审议情况的民主党消息人士透露，拜登正在考虑至少三个人选担任竞选经理的职务。候选人包括白宫政府间事务办公室主任、拜登2020年竞选活动副经理罗德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）、曾担任拜登2020年竞选活动全国州长竞选总监的瑞德（Jenn Ridder），以及民主党全国委员会执行总监科内尔（Sam Cornale）。白宫高级顾问多尼隆（Mike Donilon）和邓恩（Anita Dunn）预计也将随后密切参与争取连任的政治战略。

上届竞选经理迪伦不回锅

两名消息人士说，曾在2020年担任拜登竞选经理的迪伦（Jen O'Malley Dillon）已经排除在2024年重返这一职位的可能性。一名消息人士说，现职是白宫副幕僚长的迪伦，将在决定由谁执掌2024年竞选方面发挥影响力。