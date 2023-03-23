英国王储威廉突访驻波兰部队

（早报讯）英国王储威廉星期三（3月22日）突访波兰，感谢参与支持乌克兰的英国和波兰军队，并与逃离俄乌战争的难民见面，听取他们的经历。

据路透社报道，威廉王储的办公室说，他前往波兰东南部城市热舒夫（Rzeszow）会见波兰副总理兼国防部长布拉扎克，并与波兰国防军的成员和驻扎当地的英国军队交谈。英国在波兰的部署是北约在俄罗斯入侵乌克兰后在东翼集结力量的一部分。

威廉王储这次出行没有事先公布，并且在严密的安保下进行；他的发言人说，威廉王储非常期待这次出行，而且这是他要求的。

威廉王储在给波兰媒体的一份声明中说：“我到这里是因为我想亲自感谢在密切和关键的伙伴关系中工作的波兰和英国部队。我还想向波兰人民令人鼓舞的人性表示敬意。你们打开了自己的心扉，就像打开了自己的家园一样。”

将赴华沙访乌克兰难民收容所

与军事人员接触后，威廉王储将前往波兰首都华沙参观一个办公区，那里已改造成一个收容所，收容约300名逃离战火的乌克兰妇女和儿童。

威廉王储星期四（23日）将到华沙的无名战士墓献上花圈，他已故的祖父母英女王伊丽莎白二世和夫婿菲利普亲王在1996年的国事访问中也曾在此献上花圈。

之后，他将与波兰总统杜达会面，“重申两国共享的深厚关系，并强调对波兰人民的持续支持与感谢”。