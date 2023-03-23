马国内阁同意废除强制死刑与无期徒刑

（早报讯）马来西亚内阁同意废除强制死刑和无期徒刑，替代刑法是监禁至少30年及最长40年，以及鞭笞至少12下。当局强调，政府并未完全废除死刑，而是授权法官判案时拥有更大裁量权。不过，相关法令仍有待国会通过才能生效。

负责法律及体制改革事务的首相署部长阿莎丽娜星期四（3月23日）告诉国会，上星期五（17日）的内阁会议同意废除强制死刑和无期徒刑，让无期徒刑不再是强制死刑的替代刑罚。

她透露，政府下星期一（27日）将在国会提呈《2023年废除强制死刑法案》。“新法案将影响在上诉庭或联邦法院尚未完成上诉程序的476名死囚，因为强制死刑的替代刑罚将溯及既往。”这意味着这些囚犯将免于一死。

她说，政府也对所有非致死罪行的刑罚都废除死刑，除了刑事法典第121条（向国家元首宣战）、第121A条（向马来统治者宣战），以及1952年危险毒品法令第39B条（贩毒）。

换言之，马国目前八项原本刑罚为死刑的罪行，都将废除死刑。这包括刑事法典132条（教唆武装部队叛乱）、刑事法典302条（蓄意谋杀）、刑事法典306条（协助或教唆他人自杀）、刑事法典307条（企图谋杀）、刑事法典364条（绑架或拐带而致死他人）、刑事法典396条（结伙抢劫），以及刑事法典374A条（挟持人质）。

已完成上诉等待行刑957死囚及无期徒刑囚犯受影响

阿莎丽娜透露，政府下星期一（27日）也将向国会提呈《重新检讨死刑及无期徒刑（联邦法院临时权限）法案》，允许联邦法院重新检讨已判处的死刑或无期徒刑的案件。

她说，新法案预料将影响之前已在法庭完成上诉程序而等待行刑的957名死囚及正在服刑的无期徒刑囚犯。这是因为强制死刑或无期徒刑的替代刑罚可溯及既往。她强调，政府的政策是更改刑罚而非完全废除死刑，这将让法官判案时能有更多选项。