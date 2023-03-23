世界首枚立体打印火箭发射后未能入轨

（早报讯）世界上第一枚使用立体打印技术制造的火箭成功发射，但无法进入预期轨道。

法新社报道，名为“人族一号”（Terran 1）的立体（3D）打印火箭于星期三（3月22日）晚上11时25分（新加坡时间星期四上午11时25分）从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射升空，但在第二阶段分离过程中出现“异常”，导致未能进入预定轨道。

不过，公司负责该试射项目的经理阿尔瓦·凯利在发射直播中说，虽然此次发射没能完全成功，但提供了足够数据表明，立体打印的火箭在技术上是可行的。

制造火箭的美国加州航空航天初创公司“相对空间”（Relativity Space）指出，火箭虽未能入轨，但在上升阶段到达了火箭穿越大气层的过程中阻力最大的点——最大动压点，因此也实现了本次试射的一个重要目标。

此前火箭于3月8日和11日两次的发射尝试因推进剂温度和燃油压力问题而被迫取消。

历来最大立体打印物体 制造时间比传统快10倍

新华社报道，该火箭高约33.5米，包括发动机在内，火箭85%的组件由合金金属材料3D打印而成。火箭的制造时间要比传统火箭快10倍，使用的部件也远远少于传统火箭。这一创新航天器旨在更好地控制火箭的制造和发射成本。

人族一号首次试飞并未携带有效载荷，但其设计载荷最高可达1250公斤。

据这家总部位于长滩的公司称，这枚立体打印火箭是迄今最大的立体打印物体，由这家公司的世界最大立体金属打印机制作而成。他们的目标是为立体打印的火箭生产出95%的组件。