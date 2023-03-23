周四美市盘前上升 重点谈晶片制造商英伟达

星期四（3月23日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期四（3月23日）开始上升。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.60点或0.45％，报3954.60点；纳斯达克100指数期货起125.80点或1.00％，报12693.00点；道琼斯指数期货则起47.90点，报32078.00点。

●虽然联储局公布25个基点加息消息符合市场普遍预测，该局也暗示鉴于近期金融业动荡，它即将暂停未来的加息，但是该局主席鲍威尔过后又澄清，如果有需要的话联储局还是会继续加息，混乱的讯息导致华尔街股市星期三（22日）先起后跌。

●标准与普尔500指数隔夜下跌65.90点，闭市报3936.97点。重量级的道琼斯指数则跌530.49点，闭市报32030.11点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.37％或174.29点，以12567.15点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是118亿4000万股，比过去20天的127亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●虽然美国政府官员就存款安全发出相互矛盾的信息，星期四晚上第一共和银行（First Republic Bank）股价仍在盘前回弹超过2％，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）股价也上涨超过3％。

●加密货币交易平台Coinbase Global隔夜披露，美国证券交易委员会对该公司发出警告说，它们可能违反了某些证券法，导致Coinbase Global股价今晚盘前下挫12.65％，截稿时报67.38美元。

●除了Coinbase Global走低之外，其他与加密货币相关的股票则在比特币继续上升的带动下，在星期四晚上盘前走高。Bit Digital上涨3％；Marathon Digital也显著上升4％；Riot Blockchain起了将近4％；MicroStrategy则上涨2％。

●星期四下文我们来看看晶片制造商英伟达（Nvidia）在刚结束的开发者大会上到底推出了什么。星期四晚上盘前该股起5.08美元，截稿时报269.76美元。

●盘前活跃股按序：第一共和银行、特斯拉（Tesla）、英伟达、美国银行（Bank of America）和西太平洋合众银行。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

英伟达刚刚推出受瞩目的量子计算法（Quantum Algorithms）平台CUDA Quantum，似乎有决心要通过这个新产品在量子计算领域占有重要地位。（路透社）

英伟达（Nvidia）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

晶片制造商英伟达本星期在开发者大会向投资者证明，它的晶片和新开发软件产品都会是人工智能未来不可或缺的一部分。这让许多市场分析师接二连三开始再次肯定英伟达股票的价值，带动英伟达股价单单在过去五个交易日里上升了10.24％。

在英伟达3月22日的开发者大会上，公司公布了一系列新产品和新的合作伙伴关系，让许多市场分析师对这家晶片制造商不断扩大的人工智能能力充满信心。最受瞩目的要算是该公司推出的CUDA Quantum。这是一个供开发人员构建量子计法（Quantum Algorithms）的平台。英伟达看似是决心要通过这个新产品，在量子计算领域占有重要地位。

据路透社报道，在会议之后，美国银行（Bank of America）分析师艾莉亚（Vivek Arya）即刻重申了对英伟达股票的“买入”评级，还声称英伟达的人工智能能力将会扩大它的潜在市场。

高盛（Goldman Sachs）的市场分析团也一样重申了对英伟达股票的“买入”评级，并表示英伟达推出的新产品巩固了它作为“人工智能关键推动者”的地位。该分析团队给予英伟达的12个月目标价是275美元，这意味着该股股价还有再上涨5％的潜能。

摩根大通（JPMorgan）分析师苏尔（Harlan Sur）也给予英伟达股票“买入”评级。他说，英伟达“主导人工智能领导地位”这个事实显而易见。不过，它给予英伟达股价今年的目标价是250美元。以3月22日闭市价来看，英伟达股价已经超越了这个目标了。

英伟达的股价在过去六个月里翻了一番多。这使它成为这半年里，在标准与普尔500指数股表现最好的股票。尤其过去三个月，股市因为ChatGPT人工智能聊天机器人而疯狂，而英伟达就是趁着这股热潮，水涨船高。

在Tipranks的33名分析师中，也有25名给予该股“买进”评级，六名给予“持守”，两名给予“卖出”，一年期限平均目标价是272.16美元。