马国跨宗教交流争议：柔佛苏丹警告政客适可而止

（早报讯）马来西亚青年及体育部一项实施多年的非回教徒宗教场所参访活动，近来遭到反对党土著团结党指责涉嫌向回教徒传播基督教而引发争议。柔佛苏丹依布拉欣为此警告政客必须适可而止。

青年及体育部（青体部）多年来一直举办的“走，参访去！”（Jom Ziarah）活动，鼓励非回教徒青年参观非回教宗教场所。不过，柔佛土团党博客巴德鲁希山上周接连在社交媒体指青体部借此向回教徒传教。

警方接获投报后，星期一（3月20日）传召青体部长杨巧双及巴德鲁希山等人协助调查。杨巧双当天告诉媒体，这项活动早在国盟执政时期就存在。她说，这项活动向来都只有非回教徒参与，因此完全没有“向回教徒传播基督教”的情况。

柔佛苏丹依布拉欣在《星报》星期四（23日）配合他65岁诞辰而刊出的专访中说，种族及文化宽容在柔佛非常重要。他强调，只要不参其他宗教仪式或祈祷，柔佛州内回教徒没理由不能参观其它宗教场所或节日。“这很清楚，我完全信任回教徒。因为他们的信仰是坚定不移的。”

星期四也是今年回教徒斋戒月首日。依布拉欣说，他鼓励非回教徒到回教堂参观，以更好了解回教其实是促进和平、宽容及同情的宗教。“我也鼓励回教徒在斋戒月期间邀请非回教徒一同开斋，并向他们解释背后的意义和概念，让非回教徒更理解及重视回教。”