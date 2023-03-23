被卖空机构Hindenburg Research攻击 Block Inc股价开盘下挫19％

（早报讯）曾经以一份近100页的报告，把印度的亚洲首富阿达尼（Gautam Adani）的阿达尼集团（Adani Group）在短短的10天内搞到市值缩水1080亿美元（约1430亿新元）的Hindenburg Research又有新目标。该研究公司星期四（3月23日）把枪头对准了美国互联网企业家多尔西（Jack Dorsey）的科技公司Block Inc。

这家Hindenburg Research规模虽小，但在美国卖空机构当中知名度很高。这次它是指责多尔西领导的支付公司Block Inc，不但夸大它的用户人数，也报低了它获取客户的成本。

这些指责再次引发了市场投资者对Block Inc管理层的疑虑，导致Block Inc股价在星期四晚上开市后就直线下跌。截稿时，Block Inc股价下跌了超过19％，报58.60美元。

Hindenburg Research在它的官方网站上发布报告说：“我们是在展开了两年的调查后得出结论说Block Inc是很有系统地利用人口统计数据来巩固自己的用户人数。”

该报告引述Block Inc前员工说，在该公司的账户中，有大概40％至75％是虚假的、以欺诈方式计算的，或者是一个客户延伸出来的多个账户。

Hindenburg Research还说，Block Inc通过报告虚假和重复账户等的误导性数字，“混淆”了旗下移动支付服务平台Cash App的用户人数。

在过去两三年里，Block Inc股价从2020年的38美元水平，飙升到2021年的215美元峰值。它的联合创始人也就是多尔西和麦凯维（James McKelvey），就在疫情期间总共套现了超过10亿美元的自家股票。其他高管，包括财务主管阿胡贾（Amrita Ahuja）和Cash App首席经理格拉萨多尼亚（Brian Grassadonia）在内的其他高管，也都先后抛售了数百万美元的自家股。

到截稿为止，Block Inc还没有对Hindenburg Research的指责做出回应。