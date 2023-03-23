周受资出席听证会 回答美议员对TikTok疑问

（早报讯）中国短视频平台抖音的海外版TikTok首席执行官周受资出席美国众议院能源和商务委员会的听证会，面对美国两大党议员就安全问题所发的疑问。

周受资于美东时间星期四（3月23日）上午10时（新加坡时间晚上10时）向委员会供证。委员会主席罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）在听证会开始时说：“TikTok一而再地选择进行更多控制、更多监视和更多操纵的道路。你的平台应该封禁。”

根据众议院能源和商业委员会星期二（21日）在网站发布的书面证词，40岁的周受资说，TikTok的母公司字节跳动不受任何政府或国家所拥有或控制。他指出：“字节跳动不是中国或任何国家的代理人。”

TikTok说，它已花15亿美元（20.08亿新元）推行“得克萨斯计划，严格落实数据保护工作，并争取国会与政府支持此计划。但美国政府认为这些努力不足以阻止中国当局要求TikTok提供美国数据。美国拜登政府正面对压力在全国范围禁用TikTok，但专家说，美国政府得先通过新法律，加强政府监管言论的权力才能这么做。

此前，彭博社的分析文章指出，虽然周受资已做了充分准备，但这会是一场难以打赢的仗。知情者透露，共和党籍的委员会主席罗杰斯将以儿童自杀、尝试危险特技等例子，要求周受资为TikTok在这些悲剧中所扮演的角色做出解释。

美国参议员本月刚提出一项跨党派法案《限制法》（RESTRICT Act），授予商务部新的权力来禁止对国家安全构成威胁的外国技术。律师和中国观察人士认为，这将避开现有法律中的有关言论保护的条款。