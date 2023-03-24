美立法者指TikTok危害国家安全 高度怀疑周受资证词

（早报讯）美国众议院能源和商务委员会对中国短视频平台抖音的海外版TikTok总裁周受资的证词，表示高度怀疑，指责TikTok危害美国国家安全，对儿童和青少年的心理健康有害，甚至导致一些年轻人的死亡。

《纽约时报》报道，星期四（3月23日）在美国国会进行了约五个小时的听证会上，50多名跨党派美国立法者口径一致，连番指责TikTok与中国政府保持联系，质疑TikTok的问责制和透明度，要求周受资说明采取了什么措施来确保美国用户的隐私权受到保护。

这场听证会的敌对基调，与以往涉及社交媒体公司总裁的国会听证会明显不同。听证会上29名共和党人和23名民主党人，就TikTok的安全和隐私风险，以及它与中国政府的关系，咄咄逼问周受资。

美国能源和商务委员会主席、共和党人罗杰斯在听证会上表明，“我们不信任TikTok会维护美国的价值观”。

罗杰斯对周受资说：“TikTok一而再地选择了更多控制、更多监视和更多操纵的道路。你的平台应该被禁止。”

TikTok发言人在听证会后发表声明说，整场听证会“被政治哗众取宠所操纵”。

迄今为止，TikTok对美国国家安全的威胁为潜力大于事实证据。美国官员尚未解密任何证据，以证明TikTok将用户的手机数据交给中国政府。考虑到北京对中国经济和个别公司的严格控制，美国的立法者和情报官员都把重点放在TikTok的潜在风险上。

周受资在听证会上承认，在中国的TikTok员工仍可查询到一些美国数据，但他也介绍了TikTok的一项计划，称这将确保TikTok的美国数据处在中国可及的范围之外。

周受资强调，TikTok“不会应中国政府的要求推广或删除内容。”他也向委员会和所有用户保证，“我们将确保（TikTok）不受任何政府的任何操纵”。