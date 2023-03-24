美众院通过法案 授予亚细安外交特权和豁免权

（早报讯）美国众议院星期四（3月23日）下午通过了《与亚细安提升关系法案》，指定亚细安为具有外交特权和豁免权的国际组织，这意味着亚细安与欧盟和非洲联盟享有同等地位。

《海峡时报》报道，美国通常会把外交特权和豁免权自动授予它所属的国际组织，若要扩大到美国未参与的国际组织，国会必须通过一项特别法案。《与亚细安提升关系法案》（Partner with Asean Act）就是这一法案。

法案中的Partner是“提供增进关系所需的适当认可与待遇”的英文字母缩写（“providing appropriate recognition and treatment needed to enhance relations”）。

参议院现在须要通过众议院的版本，或自行拟定一个版本。如果两个版本有分歧，两院必须磋商，以整合法案，但两院的版本不会有太大的出入。

《与亚细安提升关系法案》是由得克萨斯州众议员卡斯特罗（Joaquin Castro）和加利福尼亚州众议员金映玉（Young Kim）共同撰写。

卡斯特罗是两党亚细安核心小组创始人兼联合主席，他也是众议院外交委员会资深成员，以及印太小组委员会成员；金映玉是众议院印太外交小组委员会主席。

卡斯特罗：期待与参议院合作 提交法案给拜登

卡斯特罗说：“美国是第一个委任驻亚细安大使的非亚细安国家，国会早已认识到亚细安对印太稳定与繁荣的作用。授予亚细安例行外交特权和豁免权，彰显我们认可亚细安的中心地位，也是探索双方新合作领域的重要一步。我感谢金映玉主席与我合作撰写这项法案，并期待与参议院合作，将我们的法案提交给拜登总统签署。”

美国商会亚洲高级副总裁傅立民（Charles Freeman）说，加强美国和亚细安的关系“至关重要”。他说：“美国必须优先考虑在印太地区进行有意义的经济参与，而加强美国与亚细安的关系是实现这一目标的众多步骤之一。”