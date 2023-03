美众院通过法案 授予亚细安外交特权和豁免权

(早报讯)美国众议院星期四(3月23日)下午通过了《与亚细安提升关系法案》,指定亚细安为具有外交特权和豁免权的国际组织,这意味着亚细安与欧盟和非洲联盟享有同等地位。

《海峡时报》报道,美国通常会把外交特权和豁免权自动授予它所属的国际组织,若要扩大到美国未参与的国际组织,国会必须通过一项特别法案。《与亚细安提升关系法案》(Partner with Asean Act)就是这一法案。

法案中的Partner是“提供增进关系所需的适当认可与待遇”的英文字母缩写(“providing appropriate recognition and treatment needed to enhance relations”)。

参议院现在须要通过众议院的版本,或自行拟定一个版本。如果两个版本有分歧,两院必须磋商,以整合法案,但两院的版本不会有太大的出入。

《与亚细安提升关系法案》是由得克萨斯州众议员卡斯特罗(Joaquin Castro)和加利福尼亚州众议员金映玉(Young Kim)共同撰写。

卡斯特罗是两党亚细安核心小组创始人兼联合主席,他也是众议院外交委员会资深成员,以及印太小组委员会成员;金映玉是众议院印太外交小组委员会主席。

卡斯特罗:期待与参议院合作 提交法案给拜登

卡斯特罗说:“美国是第一个委任驻亚细安大使的非亚细安国家,国会早已认识到亚细安对印太稳定与繁荣的作用。授予亚细安例行外交特权和豁免权,彰显我们认可亚细安的中心地位,也是探索双方新合作领域的重要一步。我感谢金映玉主席与我合作撰写这项法案,并期待与参议院合作,将我们的法案提交给拜登总统签署。”

美国商会亚洲高级副总裁傅立民(Charles Freeman)说,加强美国和亚细安的关系“至关重要”。他说:“美国必须优先考虑在印太地区进行有意义的经济参与,而加强美国与亚细安的关系是实现这一目标的众多步骤之一。”