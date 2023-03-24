马斯克吁别向世卫大流行协议“拱手让权” 谭德塞：勿信假新闻

（早报讯）世界卫生组织（WHO）正磋商一项新的大流行协议之际，推特总裁马斯克发推文呼吁各国，别向世卫组织“拱手让权”。世卫组织总干事谭德塞迅速驳斥马斯克的言论，提醒各国对假新闻提高警惕。

综合路透社和法新社报道，世卫组织会员国同意启动一项全球进程，根据世卫组织《组织法》起草和谈判一项公约、协定或其他国际文书，以加强大流行预防、防范和应对。

在推特上拥有超过1亿3200万名追随者的马斯克，星期四（3月23日）呼应澳大利亚右翼参议员罗伯茨（Malcolm Roberts）批评世卫组织的视频说：“世界各国不应该把决定权交给@WHO。”

谭德塞随即在推特上回应道：“各国不是把主权交给@WHO。#PandemicAccord（大流行协议）不会改变各国主权。这项协议将帮助各国更好地防范大流行病。”

在星期四晚些时候的世卫组织每周新闻发布会上，谭德塞提到，有关大流行病条约将使各国丧失自己权力的言论“完全错误”，“是假新闻”。

谭德塞说：“如果有哪位政治人物、商人或任何人，对大流行协议是什么或不是什么感到困惑，我们非常乐意与他们讨论，并进行解释。”谭德塞的这番话显然针对马斯克当天的推文。

世卫组织指自三年多前冠病大流行暴发以来，围绕冠病的错误信息和虚假信息层出不穷，可称为“信息大流行病”。