特朗普诽谤案陪审团将被匿名保护

（早报讯）担任美国前总统特朗普一起备受瞩目诽谤案的陪审团员身份将保密。

曾指控特朗普强奸罪的79岁美国女作家卡罗尔（E. Jean Carroll），去年以殴打和诽谤罪对特朗普再次提起诉讼。这起审讯定4月25日举行。

路透社报道，美国曼哈顿联邦地区法院法官星期四（3月23日）说，特朗普诽谤案的陪审团成员不会对外公布，理由包括陪审团面临被骚扰的风险，并提及特朗普的支持者。

法官说，4月25日出席审讯的陪审团成员的姓名、地址和工作地点将保密，他们到法院听审也由当局负责接送。

法官说，匿名陪审团是合适的，“因为这起审讯情况非比寻常，包括广泛的审前宣传，陪审团成员也担心被骚扰，或隐私受到不必要的侵犯，他们面临报复的风险非常大”。

特朗普的呼吁或导致暴力冲击事件

法官还说，特朗普3月18日呼吁他的社媒平台支持者，如果他因向色情片女星支付封口费一案被起诉，要他们“抗议”和“夺回我们的国家”，一些人认为特朗普是在煽动暴力行为。

执法部门担忧，特朗普的呼吁可能导致类似2021年1月6日国会大厦暴力冲击事件发生。

特朗普和卡罗尔都没有立即回应媒体的置评请求。

2019年，卡罗尔在书中指控特朗普于1990年代强奸她，但特朗普否认，并称他从未见过卡罗尔，指卡罗尔为了新书销量而编造故事。

同年，卡罗尔针对特朗普的说法首次提起诽谤诉讼，但这起诉讼一直悬而未决，因为法官需要考虑特朗普任总统期间发表的言论，是否受法律索赔的保护。

2022年11月，卡罗尔以殴打和诽谤罪对特朗普再次提起诉讼。