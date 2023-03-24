菲律宾要求中国停止南中国海“胁迫恐吓”行为

（早报讯）菲律宾一高级外交官告诉中国，解决两国在南中国海的争端时，不要诉诸“胁迫和恐吓”。

综合《海峡时报》和路透社报道，菲律宾外交部副部长拉扎罗和中国外交部副部长孙卫东，星期五（3月24日）在马尼拉共同主持第23次中菲外交磋商。

拉扎罗在致开幕词时说，今年1月，菲律宾总统小马可斯到北京进行国事访问，他与中国国家主席习近平都同意寻求和平解决海上争端的方法。

拉扎罗说：“菲律宾和中国一致认为，海上问题不是我们两国双边关系的全部。然而，海事问题仍然是菲律宾人民严重关切的问题。”

中菲领导人同意通过外交对话解决海上问题

她说：“而且，我们两国的领导人都同意，海上问题应该通过外交和对话来解决，而不是通过胁迫和恐吓来解决。今天的会议就是为了贯彻落实这一决定。”

她相信，双方可以“通过所有的外交手段来化解问题”。

孙卫东说：“海洋问题是中菲关系中，不容忽视的重要组成部分。”他也说：“过去多年，两国通过友好对话和协商，总体管控并有效处理了我们在海上问题上的分歧，并促进了双方的务实合作和互信。”

孙卫东本周在菲律宾的三天访问将在星期五结束，这是疫情以来菲中外交部官员首次面对面举行双边磋商。

菲律宾近期指中国在南中国海的“挑衅性活动”导致紧张局势加剧。

2月6日，一艘菲律宾海警船支援驻扎南沙群岛仁爱礁的海军陆战队进行轮换和补给时，在离仁爱礁近20公里处，两度被中国海警船以军用级别的激光照射，导致菲律宾“船员短暂失明”。

菲律宾总统小马可斯2月14日召见中国驻菲律宾大使，就中国海警船用激光照射菲律宾海警船“表示严重关切”。菲律宾也向中国提出外交抗议，并呼吁中国确保中方船只停止“攻击性行动”。

中国驻菲律宾大使馆同日发表声明说，双方就如何妥善处理海上问题、加强沟通，以及落实小马可斯和中国国家主席习近平的会谈内容进行了讨论。

中国外交部发言人汪文斌重申，中国海警船依法采取行动，而且“现场操作专业、克制”。