世卫：热带气旋“弗雷迪”加剧非洲多国霍乱疫情

（早报讯）世界卫生组织（WHO）说，热带气旋“弗雷迪”引发的洪水、强风和泥石流等灾害，增加了非洲多个受灾国的卫生风险，导致霍乱疫情进一步恶化。

新华社报道，世卫组织非洲区域办事处星期四（3月23日）发表公报说，目前非洲14国正遭受霍乱疫情，极端气候事件和冲突致使疫情恶化。

在马达加斯加、马拉维和莫桑比克，“弗雷迪”（Cyclone Freddy）导致300多家卫生机构被毁或被淹，致使社区无法获得足够卫生服务，增加了公共卫生风险，加剧霍乱、疟疾等疾病传播。

公报指出，马拉维和莫桑比克的霍乱疫情持续蔓延。受“弗雷迪”带来的大量降雨影响，两国疫情有恶化的可能。截至3月20日的一周里，莫桑比克的霍乱病例数增加了一倍多，达到2374起。马拉维面临20年来最严重的霍乱疫情，虽然近期病例数有下降趋势，但“弗雷迪”造成的洪水和基础设施损坏可能会逆转这一趋势。

世卫组织非洲区域办事处主任穆蒂说：“我们正在了解“弗雷迪”造成的损失情况，但当务之急是确保受灾社区和家庭得到紧急医疗救助，减少通过水传播的疾病及其他疾病的传播风险。”

世卫：全球霍乱风险处于非常高水平

世卫组织星期四发表声明说，由于多个国家报告霍乱病例，疫情地理范围扩大，以及缺乏疫苗和其他应对资源，目前全球霍乱风险处于非常高的水平。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁净水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。