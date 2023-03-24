周五美市盘前退低 重点谈苹果投资电影事业

星期五（3月24日）重点：

（早报讯）●市场投资者对银行业困境和利率上升持续担忧，美国华尔街股市主要股指期货星期五（3月24日）普遍走低。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌31.50点或0.80％，报3917.20点；纳斯达克100指数期货下跌49.00点或0.39％，报12680.20点；道琼斯指数期货则退低291.20点，报31814.00点。

●美国财政部长耶伦保证将采取措施确保美国人的存款是安全的。这让市场投资者感到安心，也带动美国股市星期四（23日）收高。

●标准与普尔500指数星期四上升11.44点，闭市报3948.72点。重量级的道琼斯指数则回吐了早前的400点的涨幅，最后只起75.14点，闭市报32105.25点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.29％或162.08点，以12729.23点收市。

●美国股市星期四的交易还是活跃，交易所的总成交量是123亿5000万股，但比过去20天的128亿股平均成交量稍微少一些。

盘前交易重点：

●热门短视频社交媒体应用程序TikTok的首席执行官在星期四的听证会上受到质询，美国国会也似乎会对TikTok实施禁令，带动竞争对手如脸书母公司Meta Platforms的股价在盘前上涨1.20美元，截稿时报205.48美元。

●被卖空的Hindenburg Research攻击，美国互联网企业家多尔西（Jack Dorsey）的科技公司Block Inc股价隔夜下挫将近15％。这次它是指责Block Inc夸大用户人数，也报低了它的获取客户的成本。Block Inc股价星期五晚上盘前继续退低2.84美元，截稿时报59.04美元。

●星期五下文我们来看看科技巨头苹果公司（Apple）投资电影事业。星期五晚上盘前该股微跌0.83美元，截稿时报158.10美元。

●盘前活跃股按序：第一共和银行（First Republic Bank）、特斯拉（Tesla）、美国银行（Bank of America）、Block Inc和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Apple TV+目前是拥有2000万至4000万个订户，比于网飞（Netflix）和Disney+等竞争对手来得少。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

据熟悉科技巨头苹果内部事宜的知情人士透露，苹果公司计划今后每年斥资10亿美元巨额制作电影，全面进军影院电影领域，作为提高它在好莱坞的知名度，以及吸引更多苹果流媒体服务订户的部分策略。

虽然苹果发言人拒绝就这消息置评，但是根据彭博社引述知情人士说，苹果公司已经和电影制片厂接洽，商讨今年在影院上映几部影片的合作事宜了。可能上映的影片包括：由斯科塞斯（Martin Scorsese）导演及超级巨星里奥纳度狄卡比奥（Leonardo Di Caprio）主演的《花月杀手》（Killers of the Flower Moon）、导演沃恩（Matthew Vaughn）的间谍惊悚片《阿盖尔》（Argylle），以及斯科特（Ridley Scott）执导的《拿破仑》（Napoleon）。

与过去几年相比，苹果公司接下来在电影方面的投资显著增加。苹果公司之前的大部分原创电影主要是以流媒体为主，或是在少数影院上映的作品。知情人士说，虽然目前尚未敲定任何计划，但是这次苹果公司已承诺将制作的电影让数千家影院放映至少一个月。

据估计，Apple TV+目前是拥有2000万至4000万个订户，比网飞（Netflix）和Disney+等竞争对手来得少。这次苹果公司就是希望能够通过在影院上映自家电影，提高制作团队的士气，也打响它自己流媒体的知名度，毕竟要制作一部像《花月杀手》花费数亿美元的电影，苹果公司一定要“物尽其用”，把它变成一个各媒介都在竞相报道的大活动。

苹果公司目前还未决定要如何发行这些电影。该公司内部暂时也不具备同时在全球数千家影院上映电影的专业团队。知情人士说，这也就是为什么它要接触第三方发行商的原因。但首先，苹果公司需要与潜在合作伙伴就分销费用和营销预算达成协议。一般的电影制片厂可花上1亿美元或更多钱来营销他们的大制作，而这个数额是远远超过流媒体平台的新电影的宣传费用。

虽然不知道苹果公司这次大手笔发展电影业到底会对整个集团的盈利有着怎样的影响，但至少到目前为止，在Tipranks的31名分析师中，还有24名给予该股“买进”评级，六名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是170.18美元。