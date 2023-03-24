法国公务员工作手机禁用TikTok

（早报讯）法国禁止公务员在工作手机上，使用中国短视频平台抖音的海外版TikTok。

路透社报道，法国公务员部长格里尼（Stanislas Guerini）星期五（3月24日）发推文说：“为了确保我们的行政部门和公务员的网络安全，政府已决定禁止公务员的专业手机使用TikTok等娱乐应用。”他补充说，这几个星期，法国的几个欧洲和国际合作伙伴都采取措施，限制或禁止行政部门下载和安装TikTok应用。

格里尼说，娱乐性质的应用不具备足够的网络安全和数据保护机制，因此无法安装在行政部门的设备上。他说，这项禁令立即生效，政府服务部门将监督情况。

西方政府和机构这几个星期皆禁用TikTok，包括英国和新西兰议会，以及荷兰和比利时政府。上月底，欧盟委员会和理事会以网络安全为由禁止员工手机使用TikTok。

TikTok首席执行官周受资星期四（23日）向美国众议院能源和商务委员会供证时承认，在中国的TikTok员工仍可查询到一些美国数据，但他也介绍了TikTok的一项计划，称这将确保TikTok的美国数据处在中国可及的范围之外。周受资强调，TikTok“不会应中国政府的要求推广或删除内容。”他也向委员会和所有用户保证，“我们将确保（TikTok）不受任何政府的任何操纵”。