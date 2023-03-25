美国与加拿大计划建立北美晶片走廊

（早报讯）美国和加拿大将与国际商业机器公司（IBM）合作，建立一条双边半导体生产走廊。IBM已表明有意在加拿大扩展业务。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，美国总统拜登星期五（3月24日）到加拿大渥太华访问，与加拿大总理特鲁多发表联合声明，誓言携手抗衡独裁政权，并在关键矿产和半导体方面减少对其他国家的依赖。

根据加拿大总理办公室的一份声明，加拿大政府将向国内半导体产业投入2.5亿加元（约2.4亿新元），促进研发和制造。

美加领导人在一份联合声明中说，IBM将进行“一项重大投资，在魁北克省布罗蒙市（Bromont）的IBM厂房，开发全新并扩大半导体封装与测试能力”。

两国并未透露IBM在加拿大的投资金额。

与此同时，美国和加拿大也就拒绝寻求庇护者通过非官方过境点入境达成协议。

这项协议将弥补2004年美加庇护协议的一个漏洞，并允许加拿大拒绝移民通过美加边境的罗克瑟姆路（Roxham Road）入境。

新庇护者协议将适用于全长9000公里的美加边界；作为协议的一部分，加拿大将推出一项新的计划，以协助1万5000名逃离南美洲和中美洲迫害和暴力的移民。

新庇护者协议将于当地时间星期五午夜生效。