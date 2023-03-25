巴西总统26日访华寻求半导体投资 决心走外交平衡路线

（早报讯）巴西总统卢拉因病推迟一天访问中国，半导体项目将是他此行的重中之重。在中美关系紧张之际，这个南美洲国家决定走外交平衡路线。

巴西一高级总统顾问星期五（3月24日）向路透社披露，尽管美国试图阻止，巴西仍将争取中国的技术和投资，以协助巴西发展半导体业。

卢拉的首席外交政策顾问、前外长阿莫林（Celso Amorim）说，巴西无法承受在中美之间偏袒任何一方。他说，卢拉将寻求中国在促进巴西可持续发展和数码经济方面，与巴西利亚合作。

全球半导体目前短缺，但美国政府曾暗示，如果巴西与中国微电子产品生产有关联，巴西希望生产半导体的计划可能受影响。对此，阿莫林说：“我不会在意这些。如果美国愿意，他们可以提出更大更好的条件，那我们就会选择与他们合作。”

当被问及美国阻碍巴西和中国进行技术交易时，阿莫林说：“我们对中国的半导体工厂没有偏好。但如果他们开出好的条件，我们没有理由拒绝。我们不怕大灰狼。”

阿莫林在另一访问中说，巴西和中国准备就1988年启动的中巴CBERS小型卫星计划签署协议，同时也会签署通信和微电子设备生产协议。

巴西总统府星期五说，确诊感染轻微肺炎的卢拉“情况好了很多”，星期天的访华行程不变。卢拉原定于星期六启程。不到两个月前，卢拉曾到白宫与美国总统拜登进行会面。

卢拉将带领一支大型代表团到中国，包括六名内阁部长、州长、立法者和240名商界领袖，其中超过三分之一来自农业领域。

CBERS是中国和巴西于1988年7月6日签署的协议，旨为生产一系列地球观测卫星而开展的技术合作项目。1999年成功发射首颗卫星CBERS-1。截至目前已制造了四枚卫星，而新近的一枚于2019年发射升空。