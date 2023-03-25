美国空袭叙利亚亲伊朗设施 致19名战士死亡

（早报讯）美国空袭叙利亚东部亲伊朗的设施，死亡人数已上升到19名战士。这是多年来美国与伊朗结盟的部队之间最致命的交锋之一。

路透社报道，总部设在英国的叙利亚人权观察组织星期六（3月25日）称，美国对自称是与伊朗革命卫队有关的团体在叙利亚使用的设施进行报复性打击，共造成19人死亡。

美国称，亲伊朗分子星期四（23日）使用无人机展开攻击，造成一名美国承包商死亡，还有另一名承包商与五名美军受伤。美国因此予以反击。

叙利亚人权观察组织说，美国空袭造成三名叙利亚军人、11名亲政府民兵中的叙利亚战士和五名与政府结盟的非叙利亚战士死亡。组织负责人拉米·阿卜杜勒·拉赫曼无法具体说明这些外国人的国籍。

美国与亲伊朗分子最初的交火引发一连串针锋相对的打击。官员称，这造成另外一名美国军人受伤。当地消息人士称，疑似美国的火箭弹袭击了叙利亚东部的更多地点。

美国总统拜登星期五（24日）警告伊朗，美国将“采取有力行动”保护美国人。

在叙利亚12年的冲突中，伊朗一直是叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的主要支持者。伊朗的代理民兵，包括黎巴嫩真主党组织和亲伊朗的伊拉克组织，在叙利亚东部、南部和北部的大片地区以及首都周围的郊区握有权力。伊朗在叙利亚的地位日益巩固，引来以色列的定期空袭，但美国的空袭相当罕见。美国一直在对伊朗的无人机项目发出警报。