美国密西西比州遭龙卷风和强风暴来袭 至少23人遇难

（早报讯）美国南部密西西比州星期六（3月25日）遭一场龙卷风和强风暴来袭，至少23人丧命，多所房屋的屋顶被掀翻，一些区域几乎被夷为平地，数千户家庭停电。

综合美国有线电视新闻网（CNN）和路透社报道，密西西比州紧急事务管理局在一系列推文中说，风暴袭击密西西比州西部的银城（Silver City），搜救队在破坏中寻找幸存者，有四人失踪。当局说，遇难人数预计还会增加。

当局说，在州府杰克逊以北约110公里的夏基县（Sharkey）和汉弗莱斯县（Humphreys），搜救行动正在进行。夏基县至少已有13人死亡，汉弗莱斯县则有三人丧命，另外至少两人情况危急。

夏基县罗林福克镇一名居民肖瓦说：“我从没见过这样的事情。这是一个非常棒的小镇，而现在它消失了。”他说，在夏基县饱受摧残的城镇罗灵福克（Rolling Fork），那里的房屋和建筑物遭龙卷风破坏，树木断裂，电线被扯断。美国国家气象局说，当龙卷风于当地时间星期五（24日）晚上8时（新加坡时间星期六早上9时）处于罗灵福克上空时，它的时速达50英里（约80公里）。

在卡罗尔县，验尸师蒂尔斯说，有三个人死在一栋房子里，并说他们似乎是在龙卷风中丧生。此外，密西西比州东北部的门罗县（Monroe）也有两人死亡。

根据风暴预测中心的数据，在过去24小时内，密西西比州和阿拉巴马州各地至少有11个龙卷风报告，受影响的包括密西西比州的罗灵福克、银城及威诺纳。来自现场的视频显示，房屋和建筑物几乎被夷为平地，家用电器、家具和衣服散落在房屋残骸中。

目前尚不清楚这个破坏是一场长龙卷风还是多场龙卷风造成的。