以色列总理开除防长 反对派称逾越红线

（早报讯）以色列总理内坦亚胡星期天（3月26日）开除了公开呼吁政府暂停司法改革的国防部长，引发大规模抗议，反对党领袖指内坦亚胡逾越了“红线”。

路透社报道，以色列国防部长加兰特是内坦亚胡所属右翼利库德集团中最资深的成员，也是第一个公开反对司法改革的成员。

加兰特在被开除的前一天警告，司法改革已撕裂社会，对国家安全构成威胁，并表明不支持司法改革。

这位前海军上将在星期六的电视讲话中说，不断深化的分裂正渗入军事和安全机构，对以色列的安全构成了明确、直接和切实的威胁。他说：“在这一刻，为了我们的国家，我愿意冒任何风险和付出任何代价。”

加兰特被开除的消息传出后，成千上万人走上特拉维夫和耶路撒冷街头抗议，许多人挥舞以色列国旗。内坦亚胡位于耶路撒冷的住所外也有群众聚集，示威者还一度突破了安全警戒线。

反对派领袖拉皮德和甘茨星期天晚上发表联合声明说：“国家安全不能成为政治游戏中的一张牌。内坦亚胡今晚越过了红线。”他们呼吁内坦亚胡的利库德集团成员不要“破坏国家安全”。

加兰特随后发推文说：“维护以色列的安全一直是、永远是我的毕生使命。”

内坦亚胡领导的新一届政府1月4日宣布全面司法改革计划，包括加强当权派对司法任命的控制，削弱最高法院推翻立法或行政部门决定的能力，允许国会以简单多数推翻最高法院裁决等。三个多月来爆发了多轮反司法改革示威抗议。

此次司法改革大致包括五方面：法官任免、司法审查、议会否决权、政府部门法律顾问、司法审查行政决策的“合理性”问题，其中最引人注目的便是法官任免机制改革。以色列民众认为，这一司法改革旨在削弱司法机构的权力，减少其对政府施政的制衡。

以色列议会已于2月21日正式通过全面司法改革计划中第一项法案的一读。以色列亲密盟友包括美英德法指以色列司法改革将对民主造成极大损害。