访问乌克兰后 岸田文雄支持率止跌回升

（早报讯）日本首相岸田文雄访问乌克兰后，他的民意支持率大幅上升。

彭博社报道，日经新闻和东京电视台于3月24日至26日进行的民意调查显示，48%的受访者表示支持岸田文雄内阁，比上个月增加了5个百分点。

这也是七个月来，岸田文雄的支持率首次高于不支持率。

日本下个月即将举行一系列地方选举以及特别选举。在岸田文雄访问基辅之前，他的支持率持续低迷，不仅承受来自日本自民党内的压力，这个长期执政的政党前景也面临威胁。

七国集团（G7）峰会定5月19日至21日在岸田文雄的家乡广岛举行。岸田文雄此前一直面何时对访问乌克兰的压力。俄罗斯自去年2月入侵乌克兰后，除了日本，G7其他六国的领导人都已先后访问乌克兰。

岸田文雄上星期二（21日）到基辅与乌克兰总统泽连斯基会晤，旨为显示日本对乌克兰的强力支持，并邀请泽连斯基参加G7峰会。

岸田文雄不仅乌克兰行取得成功，还与韩国总统尹锡悦举行了一场罕见的破冰峰会，再次激发了日本可能最快在6月就举行大选的讨论。

根据日经新闻星期一公布的调查结果，71%的受访者认同岸田文雄的基辅访问，仅20%不认同；约63%的人也对日韩领导人峰会持正面看法。

韩国政府3月6日公布日本二战时期强征劳工受害者索赔问题解决方案，由韩国行政安全部下属的“日本帝国主义强制动员受害者支援基金会”出面，筹措韩国最高法院2018年终审判处涉案日本制铁和三菱重工业支付的赔偿金。韩国16家企业将以捐款等方式筹措赔偿金。这16家企业是1965年《韩日请求权协定》资金受惠企业。

尹锡悦访问日本时表达了希望在任期内将韩日关系提升至前所未有的水平的意愿，岸田文雄作出积极回应。作为穿梭外交的一环，岸田文雄已承诺回访韩国。