以色列总统敦促政府立即停止备受争议的司法改革

（早报讯）以色列总统星期一（3月27日）敦促政府立即停止备受争议的司法改革进程。此前一天，以色列总理内坦亚胡刚开除了公开表明不支持司法改革的国防部长。

路透社报道，以色列总统赫尔佐格星期一在推特上说：“为了团结以色列人民，为了责任，我呼吁你们，立即停止这项立法程序。”

以色列国防部长加兰特上星期六（25日）在电视讲话中说，不断深化的分裂正渗入军事和安全机构，对以色列的安全构成了明确、直接和切实的威胁。他说：“在这一刻，为了我们的国家，我愿意冒任何风险和付出任何代价。”

加兰特是内坦亚胡所属右翼利库德集团中最资深的成员，也是第一个公开反对司法改革的成员。

反对派领袖拉皮德和甘茨在加兰特被撤职后发表联合声明说：“国家安全不能成为政治游戏中的一张牌。内坦亚胡越过了红线。”他们呼吁利库德集团成员不要“破坏国家安全”。

内坦亚胡领导的新一届政府1月4日宣布全面司法改革计划，包括加强当权派对司法任命的控制，削弱最高法院推翻立法或行政部门决定的能力，允许国会以简单多数推翻最高法院裁决等。三个多月来爆发多轮反司法改革示威抗议。

以色列民众认为，这一司法改革旨在削弱司法机构对政府施政的制衡力量。

以色列议会已于2月21日正式通过全面司法改革计划中第一项法案的一读。