韩军或捕捉到朝鲜不同于往常的射弹迹象

（早报讯）韩国军方星期一（3月27日）说，朝鲜于当天上午7时47分起至8时左右（新加坡时间星期一清晨6时47分至7时左右），在黄海北道中和郡一带向韩半岛东部海域发射两枚短程弹道导弹（SRBM）。

韩联社报道，韩国联合参谋本部说，导弹靶标位于咸镜北道吉州郡近海无人岛，导弹在飞行370多公里后落入东部海域。从飞行距离等参数来看，这可能是有朝版“伊斯坎德尔”之称的KN-23导弹。发射地点中和郡位于平壤以南，朝鲜去年年底也曾在这里发射弹道导弹。

韩联参说，韩美情报部门正就具体参数和朝鲜额外活动等进行分析。虽然韩国军方没有公开“额外活动”具体内容，但可能捕捉到不同于往常的射弹活动迹象。

这次发射距离朝鲜发射所谓“核无人潜水攻击艇”（核鱼雷）仅四天，距发射一枚朝版“伊斯坎德尔”短程弹道导弹，进行所谓“模拟核弹空爆试验”也仅过八天。

韩联参强烈谴责朝鲜接连发射弹道导弹，是破坏朝鲜半岛乃至国际社会和平稳定的重大挑衅，公然违反联合国安理会决议，并敦促朝鲜立即停止这一行为。韩联参强调，军方将基于稳固的韩美联防态势，继续实施高强度“战士护盾”联演，并基于压倒性力量维持坚固的防卫态势。

朝鲜此次射弹，或意在抗议韩美联军演练登陆和美军“尼米兹”号航母抵近。3月20日至4月3日的韩美联合“双龙”登陆演习，正在如火如荼进行，韩美本周还将举行联合航母战斗群演习，由“尼米兹”级核动力航母等组成的美海军第11航母打击群，将于星期二（28日）停靠釜山作战基地。

有意见认为，朝鲜还可能通过发射固体推进剂洲际导弹，以30到45度的正常仰角发射洲际导弹，发射侦察卫星，进行第七次核试验等进一步加剧军事紧张。