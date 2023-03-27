以电视台称内坦亚胡将宣布停止推进司法改革

（早报讯）以色列一家电视台说，以色列总理内坦亚胡将停止推进司法改革立法进程，但执政联盟党极右翼领袖呼吁，决不能向无政府状态投降。

路透社报道，根据以色列第12频道消息，内坦亚胡将在当地时间星期一（3月27日）上午10时30分（新加坡时间星期一下午3时30分）宣布这项决定。

以色列总统赫尔佐格星期一早前敦促政府，“为了团结以色列人民，为了责任”，立即停止备受争议的司法改革进程。

但执政联盟伙伴、极右翼领导人班吉维尔（Itamar Ben-Gvir）同日在推特上说，政府决不能停止司法改革，也决不能“向无政府状态投降”。

此前一天，内坦亚胡刚开除了公开表明不支持司法改革的国防部长加兰特。

加兰特是内坦亚胡所属右翼利库德集团中最资深的成员，也是第一个公开反对司法改革的成员。上星期六（25日），他在电视讲话中警告，司法改革已撕裂社会，对国家安全构成了明确、直接和切实的威胁。他说：“为了我们的国家，我愿意冒任何风险和付出任何代价。”

内坦亚胡领导的新一届政府1月4日宣布全面司法改革计划，包括加强当权派对司法任命的控制，削弱最高法院推翻立法或行政部门决定的能力，允许国会以简单多数推翻最高法院裁决等，使以色列三个多月来爆发多轮的反司法改革示威抗议。

以色列民众认为，这一司法改革旨在削弱司法机构对政府施政的制衡力量。

以色列议会已于2月21日正式通过全面司法改革计划中第一项法案的一读。