美国安高官称TikTok为“战略”挑战 非迫切“战术”威胁

美国国家安全局一高官说，对美国来说，中国短视频平台抖音的海外版TikTok，代表着一个“战略问题”，而不是迫在眉睫的“战术”威胁。

路透社报道，星期一（3月27日）在北加利福尼亚州的一个政策会议上，美国国安局间谍机构网络安全主管乔伊斯（Rob Joyce）重申了国安局的立场，那就是这个中国社交媒体应用就好像一把“上了膛的枪”，中国政府随时可以通过它来左右美国人能看到的信息。

乔伊斯问道：“为什么要把特洛伊木马带进城堡里呢？”

他说，中国可以利用它对TikTok的影响力，来压制那些可能使美国人对中国留下不好印象的信息。

乔伊斯的言论，呼应了联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷和国安局局长中曾根早些时候发出的警告，他们告诉美国立法者，TikTok可能被用来开展广泛影响公众舆论的运动。

12名跨党派参议员提出一项新法案，将给予总统拜登权力，可以基于国家安全受威胁而全面禁止TikTok或其他外国技术，拜登已对这项立法表示支持。

TikTok总裁周受资3月23日在美国国会出席了约五个小时听证会，50多名跨党派美国立法者口径一致，连番指责TikTok与中国政府保持联系，质疑TikTok的问责制和透明度。

众议院议长麦卡锡24日说，他相信国会将通过两党立法，应对TikTok引起的国家安全忧虑。