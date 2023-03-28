匈牙利国会批准芬兰加入北约

匈牙利国会星期一（3月27日）投票批准芬兰加入北约的申请，但瑞典的申请仍悬而未决。

路透社报道，匈牙利国会共有199个议席。在星期一的表决中，182票赞成、6票反对，11名议员缺席。除了极右翼政党“我们的祖国”运动，其他政党都投了赞成票。

这意味着30个北约成员国议会中，29个已批准芬兰加入，最后一个——土耳其议会——预计将在下个月批准芬兰的申请。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，芬兰和瑞典放弃了长期坚持的中立政策，并于同年5月申请加入北约，但两国的申请因土耳其和匈牙利迟迟没有批准而拖延了多个月。

匈牙利国会在投票前派出代表团访问芬兰和瑞典，就匈牙利与两国关系进行磋商。匈牙利国会主席拉斯洛此前说，近年来芬兰和瑞典关于匈牙利的政治表态“过于敌对，没有反映匈牙利的现实”。匈牙利总理政治政策主任鲍拉日星期天接受当地公共电台采访时说，匈牙利已设法从芬兰方面得到保证，“这些问题未来将不会继续出现”。

与此同时，土耳其总统埃尔多安本月早前说，土耳其注意到芬兰近期在争取加入北约方面取得的实质性进展，称芬兰满足了土耳其就自身安全关切提出的要求，土耳其决定开始推进批准芬兰入约的相关程序。土耳其仍未决定批准瑞典的申请。

土耳其国民议会的外交事务委员会上周四已批准芬兰加入北约的法案，但仍须得到国会的批准。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”的前提下，才能吸纳新成员。北约秘书长斯托尔滕贝格多次敦促土耳其和匈牙利批准芬兰和土耳其的申请。