FBI公布特朗普前妻伊万娜档案

根据彭博社取得的美国联邦调查局（FBI）档案摘录，FBI于1990年代对美国前总统特朗普第一任妻子伊万娜·特朗普（Ivana Trump）进行调查，主要围绕伊万娜·特朗普和她祖国的关联。

调查横跨几个国家，美国驻加拿大和欧洲的法律专员受命调查，伊万娜·特朗普从共产国家捷克斯洛伐克移民到奥地利，后来又从奥地利移民到加拿大的情况，并调查与她和特定人士的关系。文件中这些人的姓名都被涂黑。

FBI也挖掘了她与特朗普离婚的法庭记录。

这些档案被列为“机密”。在一份日期为1989年2月14日的文件中，FBI说，根据FBI从机密来源获得的信息，“建议对伊万娜·特朗普展开初步调查”。文件称，“尚不清楚针对伊万娜·特朗普的指控是否源于对她的财富和名望的嫉妒，调查仍在继续进行”。FBI把调查内容涂黑。

虽然FBI对伊万娜·特朗普的调查性质不明，但涉及FBI反情报部门的调查是高度敏感的，而且调查时间持续了至少两年。

另一份1990年的档案显示，FBI调查了一名与捷克斯洛伐克情报部门有关的男性。这名男性安排了一些假结婚，当局相信他与同样来自捷克斯洛伐克的伊万娜·特朗普有某种联系。

除了1989年1月16日《时代杂志》一篇标题为“特朗普”的文章，档案中几乎没有其他关于特朗普的记录。

伊万娜·特朗普去年7月在纽约家中从楼梯上摔下死亡，她是伊万卡、小唐纳德和埃里克的母亲，终年73岁。

伊万娜·特朗普去世后，彭博社根据《信息自由法》要求FBI提供有关伊万娜·特朗普的任何记录。