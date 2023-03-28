美众议院通过两项涉中国法案

美国众议院通过了两项与中国有关的法案，其中一项要求不再把中国归类为发展中国家，另一项要求制止强摘人体器官，并对包括中国共产党成员在内的参与强制摘取和贩运人体器官者进行追责。

美国之音报道，美国众议院星期一（3月27日）以415票赞成、0票反对的表决结果，无异议通过了《中华人民共和国不是发展中国家法》（PRC Is Not A Developing Country Act）。

这部法案由共和党众议员金映玉（Young Kim）和民主党众议员康纳利（Gerry Connolly）共同提出。法案要求国务院对国际组织施加影响，把中国重新归类为高收入、中高收入或发达国家，而不再视其为发展中国家。

法案也要求国务院说服国际组织，不要让中国得到任何给予发展中国家的特殊待遇。

同日，众议院还以413票赞成、两票反对的压倒多数，通过了共和党众议员史密斯（Chris Smith）推出的《制止强制摘取器官法》（Stop Forced Organ Harvesting Act）。

这部法案宣示，美国的政策应为：打击以摘取器官为目的的人口贩运；推动建立自愿捐赠制度，并通过双边外交会议和国际卫生论坛而建立有效执行机制；依据《世界人权宣言》而推动体面与安全的人生；对包括中国共产党成员在内的涉入强摘器官以及为此目的而贩运人口的人实行追责。

史密斯长期关心中国人权事务，目前担任国会及行政当局中国委员会（CECC）主席。

美国法案要成为法律必须由众议院和参议院通过同样的版本，然后由美国总统签署。