骨密度低的老年人患痴呆症风险高

荷兰进行的一项长期调查显示，老年人骨密度越低，患上痴呆症的风险越高，股骨颈的骨密度与痴呆症风险的相关性尤其明显。

新华社报道，研究人员说，相关性不代表两者有因果关系，但检查骨密度有可能帮助尽早发现痴呆症，更好地进行护理。相关论文日前发表在美国《神经学》周刊网络版上。

该研究由荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学的团队开展，历时约18年，涉及3651名老年人，在研究开始时平均年龄72岁。参与者在研究开始时都没有痴呆症，并都接受了骨密度检查，包括全身、腰椎和股骨颈的骨密度。截至2020年年初，共有688人患上各种痴呆症，其中大多数是阿尔茨海默病。

统计表明，全身和股骨颈的骨密度较低者，痴呆症发病率明显较高。股骨颈的骨密度最低的一组，10年内患上痴呆症的比例约为最高组的两倍。股骨颈是大腿股骨头下方的弯曲部分，该部位骨折在老年人中较为多发。

痴呆症与骨密度过低经常在老年人身上同时出现，这或许是由于两者有一些共同的风险因素，例如营养不良和缺乏锻炼等。研究人员说，可能在痴呆症的最初阶段、离出现症状还有几年的时候，骨质流失就已经发生了。

这项调查没有发现腰椎的骨密度与痴呆症发病率存在明显关联。研究人员认为，这可能与样本数量、统计方法等有关，需要更大规模的研究来确认。