拒绝政府涨薪提议 英国公务员计划下月罢工

英国公务员和公共服务业人员计划于下个月举行大规模罢工行动，力求政府大幅涨薪，应对通货膨胀。

综合外电报道，由英国政府部门职员和公共服务业员工组成的公共与商业服务工会（Public and Commercial Services Union，简称PCS）星期二（3月28日）宣布，超过13万名工会成员将在4月28日罢工。

PCS的声明强调，这次罢工将是工会最新的“一日行动”，并将进行一个月的街头示威，旨在加大对政府在薪酬、退休金和工作保障等方面的施压。

工会将在整个4月发起多场小规模罢工，最终爆发一天的大罢工。期间，博物馆工作人员、驾驶考官和边检工作人员也会有几场罢工。初级医生也将加入PCS的罢工队伍。

铁路方面，交通部此前宣布，2023至2024财年将为铁路工人涨薪5%，并在未来两年再加薪4.0%。铁路工会接受这一方案，并决定暂停进一步罢工。

此外，教育部曾于2月提出给有资历的教师涨薪3%。英国教育工会（NEU）日前建议工会成员拒绝政府的涨薪提议。

英国近来能源成本飙涨，食品价格上升，还出现部分蔬菜短缺的问题，民众的生活费也随之上涨。英国上个月的年度通胀率升至10.4%，是40年来的最高水平。

通胀危机使人们的薪酬价值大打折扣，从而引发多个行业工作者的大规模罢工行动，以期争取大幅加薪。

PCS秘书长瑟沃特卡（Mark Serwotka）说，“政府须意识到我们的行动正在升级，他们想要解决矛盾，就得把筹码放在明面上。”