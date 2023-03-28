尤萨夫当选苏格兰民族党党魁

苏格兰民族党选举结果出炉，胡姆扎·尤萨夫当选新党魁，是首个担任苏格兰首席部长的少数族裔，也是英国主要政党的首位穆斯林领袖。

综合外电报道，尤萨夫（Humza Yousaf）星期一（3月27日）以52%的微弱优势当选民族党（SNP）党魁，接替前任斯特金，成为苏格兰地方政府1999年以来最年轻的首席部长。

苏格兰地方政府星期二（28日）确认尤萨夫将领导民族党，并将于星期三（29日）宣誓就职。

他承诺，上任后的首要任务是纾缓通货膨胀，并对国际医疗服务系统（NHS）等公共服务机构进行改革。

作为斯特金的亲密盟友，尤萨夫还将致力于民族党党内团结，并重新讨论苏格兰的独立，以及重新加入欧盟等议程。

斯特金曾于2022年6月宣布，苏格兰计划在2023年举行第二次独立公投，但遭英政府回绝。2022年11月，英国最高法院裁定，未经英政府授权，苏格兰不得就脱离英国问题举行公投。

尤萨夫上任党魁后，显然将面对不小的压力。然而，彭博社的文章指出，尤萨夫并不十分受欢迎。除选票方面优势微弱以外，他的民意支持度也不够高。

国际市场研究机构益普索（Ipsos）的民调数据显示，仅有22%的苏格兰选民对尤瑟夫持有好感。

如何在任内践行目标，并赢得更广泛的选民支持，将成为尤萨夫的关键挑战。