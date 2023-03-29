网安调查指黑客冒充美媒为朝鲜搜集情资

一项新研究调查显示，疑似朝鲜黑客冒充《纽约时报》和美国之音等西方媒体的记者，正在试图收集有关国际官员的核安全政策情报，以及对金正恩政府的态度。

彭博社报道，根据美国网络安全公司曼迪昂特（Mandiant）星期二（3月28日）公布的调查结果，近几个月来，一个针对美国和韩国政府组织、学术界和智库的多产网络间谍组织，正在通过伪造的人物角色，为朝鲜领导人收集战略情报。

曼迪昂特是谷歌云的威胁情报单位。

研究人员说，名为APT43的黑客组织伪装成美国新闻网络美国之音的记者，联系与课题相关的专家，向他们询问核安全政策和武器扩散问题。

曼迪昂特指本月早前揭露的一个类似事件中，疑似朝鲜黑客寄出的一个虚假电邮附件，看似来自《纽约时报》的一名招聘人员。

曼迪昂特副总裁兼全球情报主管乔伊斯说，曼迪昂特确信APT43是为朝鲜的主要情报机构侦察总局服务。

她说：“任何人都可能成为这项行动的受害者。他们具有高超的创新能力，而且斗志旺盛。”

还有一条看似来自美国之音记者的信息，向一未具名人士询问，在朝鲜进行核试验之际，他们是否预计日本会增加国防预算。

发出这条信息的人说：“如果您能在五天内答复我的问题，我将十分感谢。”

另据路透社报道，安全专家指APT43特别擅长窃取个人身份信息，然后利用这些数据创建虚假网络账户和注册域名。

黑客也曾向受询的学者提议，愿意支付数百美元换取他们撰写的研究论文。