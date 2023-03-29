蔡英文过境美国前夕 美高级官员称北京没理由反应过大

美国两名高级官员说，中国大陆没有理由对台湾总统蔡英文过境美国反应过度，称这是长期以来的一项安排。

路透社报道，台湾总统蔡英文星期三（3月29日）启程到中美洲友邦访问，预计将于当天晚些时候在纽约过境，两名美国高级官员是在她抵达前发表了讲话。

一名美国高级官员说，蔡英文过去也在美国过境，并进行一系列活动，包括会见国会议员、台湾侨民和其他团体。

这名官员说：“因此，中国大陆绝对没有理由以这次过境为借口或理由，对台湾进行挑衅性或胁迫的行动。”

他说，台湾总统在美国过境符合长期以来的做法，并重申美国在外交上采取一个中国政策。

他也说，华盛顿持续通过多个外交渠道，就广泛议题与北京交换意见。

这是蔡英文2019年以来首次过境美国，也是她2016年上任以来第七次过境美国。预计她回返台北在洛杉矶过境时，将与美国众议院议长麦卡锡会面。

这将是台湾总统和美国众议院议长首次在美国会面，北京已对此表示强烈不满。

另一要求不具名的美国高级官员说：“我们敦促中华人民共和国保持沟通渠道畅通。”

这名美国官员说，总统拜登说过，他预期很快能与中国国家主席习近平会谈。

这名官员还透露，华盛顿已与北京讨论了国务卿布林肯、财政部长耶伦和商务部长雷蒙多到中国进行访问的事宜。

布林肯原定2月初访问北京，发生疑似中国间谍气球事件后，宣布延迟访问。

台湾总统蔡英文3月29日启程出访危地马拉和伯利兹，3月30日去程和4月5日返程分别过境美国纽约和洛杉矶，4月7日返台，全程10天9夜。