匈牙利：对匈牙利体制的批评 阻碍瑞典加入北约

因瑞典官员经常质疑匈牙利民主机制，匈牙利政府发言人说，这些“不满”阻碍了瑞典加入北约。

路透社报道，匈牙利政府发言人考瓦克斯（Zoltan Kovacs）星期三（3月29日）发推文说：“瑞典加入北约面临挑战，因为匈牙利对来自北欧国家的批评有不满，弥合这一差距需要双方做出重大努力。”

匈牙利国民议会星期一（3月27日）以182票赞成和六票反对，正式通过批准芬兰加入北约的草案。

3月26日，匈牙利总理欧尔班的高级助理说，匈牙利政府支持瑞典的加入，但是“一些国会议员担心，瑞典政府官员经常质疑匈牙利的民主机制，侮辱了我们的选民、国会议员和整个国家。”

他说，匈牙利政府的目标是“绝大多数议员支持瑞典加入北约”，这需要“瑞典确保匈牙利国会议员的担忧得到解决。匈牙利不评论、干涉瑞典国内政治，期望他们在匈牙利问题上采取同样的立场。”

瑞典和芬兰2022年5月申请加入北约。同年6月，土耳其、瑞典、芬兰签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典加入北约。

土耳其预计将在4月批准芬兰加入北约。