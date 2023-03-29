马斯克与逾千名专家以“社会风险”为由 促暂停发展人工智能

电动车巨头特斯拉首席执行官马斯克和一群人工智能专家呼吁，暂停开发比美国人工智能公司OpenAI新推出的GPT-4更强大的智能系统。

路透社星期三（3月29日）报道， 这封公开信由非营利组织未来生命研究所（FLI）公布，有包括马斯克在内的1000多人签署，旨在呼吁暂停开发高级人工智能，直到独立专家完成开发、实施和审计等共享安全协议。

专家在公开信中写道：“只有当我们确信它们（高级人工智能）的效果是积极的，风险是可控的情况下，才应该开发强大的人工智能系统。”

信中还详细描述了具有人类竞争力的人工智能系统，以经济和政治干扰的形式对社会和文明造成的潜在风险，并呼吁开发者与决策者在治理和监管机构方面进行合作。

欧洲刑警组织（Europol）星期一（27日）也加入了对ChatGPT等先进人工智能的道德和法律担忧的行列，警告该系统或被滥用于网络钓鱼、虚假信息和网络犯罪。

与此同时，英国政府公布了围绕人工智能建立“适应性强”监管框架的提案。英政府在最新发布的一份政策文件中，概述了相关监管做法，既将管理人工智能的责任分配给人权、健康与安全以及竞争方面的监管机构，而不是创建一个专门针对这项技术的新机构。

也在公开信上签名的纽约大学教授马库斯（Gary Marcus）说：“这封信并不完美，但其精神是正确的：我们需要慢下来，直到我们更好地理解其后果。”

除了马斯克外，联合签署人还包括Stability AI首席执行官莫斯塔克（Emad Mostaque）、谷歌母公司 Alphabet旗下DeepMind的研究人员，以及人工智能重量级人物图灵奖得主本希奥（Yoshua Bengio）和美国加州大学伯克利分校计算机科学教授拉塞尔（Stuart Russell）。

OpenAI尚未对此置评。