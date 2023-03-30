教宗方济各呼吸道感染 需留医数日

罗马天主教教宗方济各患有呼吸道感染，需留医几天接受治疗。

路透社报道，梵蒂冈星期三（3月29日）发声明说，86岁的教宗方济各过去几天呼吸困难，被送往罗马一家医院。测试显示他没有感染冠病。

梵蒂冈说：”教宗方济各很感动收到许多的信息，并对大家的祈祷表示感谢。“

方济各有时会气短，一般来说更容易出现呼吸道问题；他20多岁在家乡阿根廷接受培训成为一名牧师时，曾切除了部分肺部。

梵蒂冈将于4月2日举行棕枝主日仪式，开启一周繁忙的仪式，直至4月9日复活节主日。方济各仍未知是否能按照惯例主持这些仪式。

在过去的两年里，方济各的健康状况引起越来越多的关注。他在这段期间接受了结肠手术，并因一个膝盖的慢性疼痛而开始使用轮椅或手杖。

梵蒂冈最初说教宗星期三去医院做了预定的检查。但意大利媒体报道说，他在最后一刻取消了一个电视采访后，坐上了救护车。

方济各当天上午出席了在圣彼得广场举行的每周一次的一般性听证会，看起来健康状况良好。

去年7月，从加拿大旅行归来的方济各承认，随着年龄增长和行走困难，担任教宗的身份进入一个新的、缓慢的阶段。但从那时起，他已经访问了哈萨克斯坦和巴林，并在上个月访问了刚果民主共和国和南苏丹。

他还承诺将在4月底访问匈牙利、8月访问葡萄牙和9月访问法国马赛市。他说，如果可以安排的话，他希望随后从马赛飞往蒙古。