美国参院表决废除“伊拉克战争授权法”

美国国会参议院星期三（3月29日）表决废除2002年通过的“伊拉克战争授权法”，以限制总统发动战争的权力。

当天同时废除的还有1991年通过的“海湾战争授权法”。在当天的投票中，66票赞成、30票反对。

美国宪法规定，国会拥有发动战争权，总统作为三军统帅有指挥战争权。在2002年国会通过的《授权对伊拉克使用武力决议》中说，因受到伊拉克“不断威胁”，国会将授权总统使用一切“必要和合适的”军事手段，保护美国国家安全。

在这项法律实施后，除前总统布什依照该法律发动伊拉克战争外，前总统奥巴马曾依照这项法律发动打击恐怖组织“伊斯兰国”的军事行动；前总统特朗普曾依照这项法律袭杀伊朗高级将领苏莱曼尼。

对于废除战争授权法，投票支持的议员认为，将可以限制总统发动不必要的军事行动，同时也将加强同伊拉克的战略伙伴关系。投票反对的议员则认为，美国在中东地区仍面临威胁，例如来自伊朗的威胁，废除该法律将限制美国在中东的行动。

参议院多数党领袖、民主党舒默星期三说：“美国民众希望看到无休止的中东战争结束，废除这项法律意味着那些痛苦的战争已经过去。”

接下来，众议院将表决是否废除这项法律。众议院议长、共和党人麦卡锡近日说，尽管他此前曾反对废除这项法律，但现在“有可能”支持将其废除。