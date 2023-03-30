拜登与阮富仲通电话 同意促进双边关系

美国总统拜登与越南共产党中央总书记阮富仲同意促进双边关系。

路透社引述越南媒体报道，拜登与阮富仲星期三（3月29日）通电话，同意“促进、发展及深化”两国关系。这是拜登罕见地与不是国家元首或政府首脑的外国领导人接触。

美国白宫发声明说，拜登在通话中重申美国对一个强大、繁荣、有活力和独立的越南的承诺，并补充说，他们将共同努力应对区域挑战，确保一个自由和开放的印度-太平洋。

美国现在是越南最大的出口市场，这两个曾经的敌人今年正在庆祝“全面伙伴关系”十周年。然而，越南一直小心确保与美国的关系不会疏远中国。越南的人权记录一直是美越关系中的一个症结，华盛顿批评河内政府不容忍异议，并经常监禁和骚扰那些敢于发表意见的人。

拜登还在通话中强调了美国对亚细安的核心地位、对人权的尊重和对气候目标合作的承诺。

专家说，美国今年推动与越南的关系升级受阻；越南担心，在中美关系紧张之际，中国可能将美越关系升级视为敌对行为。

越南《人民报》报道说：“两位领导人（拜登与阮富仲）将指派双方的相关部门讨论进一步促进关系的细节。”报道还说，作为越南最有权势的人物，阮富仲和拜登多次邀请对方访问自己的国家。在美国前总统奥巴马和特朗普执政时，阮富仲曾与他们交谈。

报道说，阮富仲在通话中告诉拜登：“越南一贯奉行独立、自力更生、和平、友好、合作、关系多样化和多边化、积极和主动的全球一体化的外交政策。”

中国国家主席习近平去年10月第三次担任中国共产党总书记后，阮富仲是首位在北京会见习近平的外国领导人。