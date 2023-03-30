冯德莱恩：欧中关系不是非黑即白

欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧中关系不是非黑即白，与中国脱钩既不可行，也不符合欧洲利益。

综合外电报道，冯德莱恩星期四（3月30日）在布鲁塞尔发表讲话时说，欧洲须确保“外交稳定，并与中国保持沟通畅通”。

冯德莱恩将在下个月与法国总统马克龙一道访华。她指出，中国如何处理俄乌问题，会是欧中关系的关键因素。

中国是欧盟第二大贸易伙伴，欧中2021年的商品和服务贸易额达到7950亿欧元（约1万1476亿新元）。中国15亿人口带来的庞大消费市场，仍是欧洲汽车、药品和机械出口的重要目的地。

不过中国近年对外的强硬态度，加剧了欧盟各国的担忧。冯德莱恩说，中国国家主席习近平“要中国成为世界上最强大的国家”。“我们看到中方整体的战略姿态刻意地愈发强硬，这已有一段时间。如今，中国也相应地在行动上变得更强硬。”

冯德莱恩指出，这让欧盟各国日益担忧中国在贸易、技术和外交方面的扩张野心。

冯德莱恩透露，欧盟正制定新的措施以更好地管控欧洲在海外关键领域的投资。这些措施将针对少数几项敏感技术的投资，这些投资若遭外泄或为国家带来安全风险。

冯德莱恩说：“欧洲各国需要确保企业的资本、专家和知识不被系统性竞争对手用来增强自己的军事和情报能力。”

她希望降低欧盟和中国的经济贸易风险，但指双方可以在气候、健康和生物多样性方面合作。她强调：”欧洲须降低风险，而不是与中国脱钩。”