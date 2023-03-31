美媒：纽约大陪审团表决决定起诉特朗普

根据美国多家媒体报道，纽约一大陪审团投票决定起诉美国前总统特朗普，罪名与他在2016年总统选举前向一色情片女星支付封口费有关。特朗普坚称自己是“完全无辜”的。

《纽约时报》报道，曼哈顿一大陪审团于星期四（3月30日）表决作此决定。特朗普将成为第一位面临刑事指控的美国前总统。

彭博社引述两名要求不具名的知情者说，特朗普于星期四被提控。

《纽约时报》则说，起诉书可能会在未来几天内公布。届时，特朗普将不得不前往曼哈顿进行指纹采集和其他相关程序。

特朗普在一份声明上喊冤，说自己是完全无辜的，并称对他的提控是“政治迫害”和“选举干预”。

特朗普的律师哈博巴（Alina Habba）发表声明说，特朗普是美国腐败及扭曲的司法系统和历史的受害者，并强调特朗普一定会证明自己的清白。

“暴风女丹尼尔斯”的律师说，“没有人可以凌驾于法律之上”。

目前尚不清楚特朗普面对的确切罪名，但案件的重点是关于2016年特朗普在竞选总统期间，通过他当时的私人律师科恩，向色情片女星“暴风女丹尼尔斯”（Stormy Daniels）支付封口费的指控。

由曼哈顿地区检察官布拉格（Alvin Bragg）负责的这起案件，可能重塑美国2024年的总统选举。特朗普此前说过，即使他面对刑事指控，他仍将继续参加2024年选举。

《纽约时报》指曼哈顿大陪审团投票决定起诉特朗普，引发了新的法律和政治问题，因为特朗普正在争取共和党内提名，寻求第三次竞选总统。

不过，任何起诉或定罪都无阻特朗普参选总统，因为美国宪法并没有把无犯罪记录列为担任总统的必备条件之一。唯有被弹劾且被判犯有重罪和轻罪的官员，可能被禁止在未来竞选总统。特朗普任内在参议院面对两次弹劾都获判无罪。

2018年5月，特朗普在推特上承认，他已偿还科恩支付给丹尼尔斯的13万美元（约17万2600新元）。不过，特朗普坚持否认他和丹尼尔斯发生过性关系，称她的指控“错误和含勒索成分”。特朗普也强调，这笔封口费和竞选经费没有关系，并说这类“私人交易”在“在明星和富人之间非常普遍”。