马国联邦法院驳回检讨SRC案申请 纳吉须继续服刑

马来西亚联邦法院星期五（3月31日）驳回前首相纳吉寻求检讨SRC国际公司案终极上诉判决的申请，这意味着纳吉通过法庭上诉的管道已到尽头，必须回到监狱服刑。

纳吉去年8月23日因SRC公司4200万令吉（约1262万新元）洗钱案的终极上诉遭联邦法院驳回，随即入狱服刑12年，并须缴付2亿1000万令吉罚款。

纳吉入狱后向联邦法院申请检讨终极上诉的判决，要求法院检讨审讯过程是否违反司法公正或涉及滥用权力。

联邦法院五司以四比一驳回纳吉的申请。 联邦法院法官王南吉宣判时说，去年SRC案终极上诉期间，纳吉获得公平审讯的权利并未受到侵害，并指纳吉的申请没有足够的证据支持。

纳吉在申请中也要求检讨联邦法院五司在审讯期间的三项决定，包括驳回他申请纳入新证据、要求展延聆审，以及要求联邦法院首席大法官麦润退审的申请。

联邦法院认为，法庭之前是根据法律程序和理据驳回纳吉的申请。

其中，纳吉称法院不允许他展延审讯，以致他刚委任的律师郑宝德未获足够的时间准备陈词。对此，法官王南吉指联邦法院有权拒绝展延审讯，况且本案的审讯日期在数个月前已定下，控辩双方当时也同意审讯的日期。王南吉进一步说，联邦法院大法官当时有让郑宝德进行口头陈词，但郑宝德拒绝了。

王南吉说，纳吉的厄运是自己一手所造成的。

审理这项申请的五司为东马大法官阿都拉曼、联邦法院法官王南吉、罗德兹扎丽雅、诺丁哈山，以及上诉庭法官阿布峇卡。

随着联邦法院驳回纳吉的申请，意味着纳吉要恢复自由，只能寄望国家元首特赦。