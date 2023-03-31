资深共和党人纷纷声援特朗普

美国资深共和党人在前总统特朗普被起诉后，纷纷声援这位共和党籍前总统。

路透社报道，美国众议院议长麦卡锡星期四（3月30日）说，美国“神圣的司法系统被武器化”。

众议院共和党会议主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）说，这项起诉是“政治猎巫和美国黑暗的一天”。

考虑到特朗普在共和党基层仍然拥有大批死忠的支持者，特朗普在共和党内的三名潜在对手，星期四也发出同声谴责，但三人在声援特朗普时都表现得较为谨慎。

被视为特朗普最强竞争对手的佛罗里达州州长德桑蒂斯在推特上说，起诉特朗普是“非美国”行为，“为推进政治议程而将法律体系武器化”。

另据彭博社报道，德桑蒂斯还发出一条没有提及特朗普的推文说：“考虑到获索罗斯（George Soros）支持的这名曼哈顿检察官的可疑情况和政治议程，佛州将不会协助引渡请求。”特朗普2019年放弃纽约作为他的永久居住地，选择定居佛州。

前副总统彭斯称起诉特朗普为“暴行”，斯科特则说是“荒谬”之举。

德桑蒂斯、彭斯和斯科特均未正式宣布竞选2024年总统选举。

特朗普因2016年竞选总统期间通过他当时的私人律师科恩，向色情片女星“暴风女丹尼尔斯”（Stormy Daniels）支付封口费一案，星期四（3月30日）被起诉。

特朗普曾出言攻击负责封口费案的曼哈顿地区检察官布拉格（Alvin Bragg）；索罗斯为亿万富豪。