白罗斯呼吁乌克兰战场停火

白罗斯总统卢卡申科呼吁乌克兰战场停火，并敦促俄乌双方展开“无先决条件的”对话。

法新社报道，卢卡申科在星期五（3月31日）的国情咨文电视转播中说：“在战事出现升级之前，我们必须停火。我冒险建议双方停止敌对……宣布休战。”

他强调：“所有的领土、重建、安全和其他问题，都可以且应该在无先决条件的情况下，通过谈判解决。”

此外，卢卡申科还谴责西方对基辅的支持，增加了乌克兰爆发核战争的可能性。“由于美国和盟国的参与，一场全面战争已经在乌克兰爆发……第三次世界大战的核大战迫在眉睫。”

谈及日前同意俄罗斯在白罗斯部署核武器一事，卢卡申科表明是迫于西方“前所未有的”压力才做出这一决定。

他希望俄罗斯部署的核武器，能免于白罗斯受到西方侵害，并称西方国家有计划从邻国波兰入侵白罗斯。

他还警告说，若俄罗斯感觉受到威胁，或将迫不得已使用核武器。

路透社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期五回应卢卡申科的停火呼吁说，俄方已注意到卢卡申科的评论，总统普京下周将与他讨论此事，但“俄罗斯在乌克兰的目标，目前无法通过停止战斗来实现。”

佩斯科夫说：“乌克兰没有做出任何改变。特别军事行动仍在继续，因为当前只有这样才能实现我们的目标。”